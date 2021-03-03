Son dakika haberi! İstanbul'da 13 yaşındaki çocuğu taciz eden şüphelin kaçış anı kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi! İstanbul'da 13 yaşındaki çocuğu taciz eden şüphelin kaçış anı kamerada

03.03.2021 19:52
Son dakika haberi! İstanbul'da 13 yaşındaki çocuğu taciz eden şüphelin kaçış anı kamerada, System.String[]

Son dakika haberler: Maltepe'de 13 yaşındaki kız çocuğuna taciz girişiminde bulunan şahıs polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası kıskıvrak yakalandı.

Maltepe'de 13 yaşındaki kız çocuğuna taciz girişiminde bulunan şahıs polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası kıskıvrak yakalandı. Komşuların çığlık seslerini duyarak aşağı inmesi sonrası şüphelinin binadan kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Altayçeşme Mahallesi'nde önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, okuldan dönen 13 yaşındaki öğrenci, evine gireceği sırada arkasından gelen Ö.Ç. isimli şahıs tarafından tacize uğradı. Kendisine bayıltıcı madde koklatmaya çalışan Ö.Ç. ile yaşanan arbede esnasında çığlık atarak sesini duyuran küçük kızın yardımına komşuları yetişti. Komşuların aşağı indiğini gören şüpheli Ö.Ç. hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olay sonrası küçük kızın ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Ö.Ç., Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi üstünde kaldığı evde yakalanarak, olay yerinde gözaltına alındı. Öte yandan, taciz şüphelisinin yaşanan taciz olayı sonrası binadan kaçarak uzaklaştığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

Maltepe, Polis, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İstanbul'da 13 yaşındaki çocuğu taciz eden şüphelin kaçış anı kamerada - Son Dakika


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