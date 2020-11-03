Son dakika haberi: İSTANBUL'DA 14'Ü KAMU GÖREVLİSİ 83 ŞÜPHELİYE RÜŞVET VE SAHTECİLİK OPERASYONU - Son Dakika

Son dakika haberi: İSTANBUL'DA 14'Ü KAMU GÖREVLİSİ 83 ŞÜPHELİYE RÜŞVET VE SAHTECİLİK OPERASYONU

03.11.2020 07:05
Son dakika haberi: İSTANBUL'DA 14'Ü KAMU GÖREVLİSİ 83 ŞÜPHELİYE RÜŞVET VE SAHTECİLİK OPERASYONU, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre İstanbul merkezli 8 ilde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, dolandırıcılık, sahtecilik ve rüşvet suçlarını işledikleri iddia edilen 14'ü kamu görevlisi 83 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul merkezli 8 ilde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, dolandırıcılık, sahtecilik ve rüşvet suçlarını işledikleri iddia edilen 14'ü kamu görevlisi 83 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve dolandırıcılık suçlarını işlediği iddia edilen 14'ü kamu görevlisi 83 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. İstanbul başta olmak üzere 8 ilde 103'ü İstanbul'da toplamda 111 adreste gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon yapılan şüphelilerin 10'unun yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde 10 katlı apartmandaki bir daireye baskın yapıldı. Adrese giren polis ekipleri uzun süre arama yaptı. Fatih'te bir işyerine baskın yapan polis arama yaparken bazı evraklara el koydu.  Burada 1 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüphelilerin Türkiye'deki yabancılara sıra ve randevu vermeden para karşılığı ikametgah verip usulsüzlük yaptıkları bu yollarla haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

- İstanbul

Operasyon, İstanbul, Rüşvet, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İSTANBUL'DA 14'Ü KAMU GÖREVLİSİ 83 ŞÜPHELİYE RÜŞVET VE SAHTECİLİK OPERASYONU - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2016 yılında İsveç Milli Takımı'na veda eden Ibrahimovic, geri dönüş sinyali verdi Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince açtı ağzını yumdu gözünü Bakan Koca'dan İstanbul için peş peşe kritik uyarılar: Çok dikkatli olmamız gerekiyor Hakemin kararı sonrası F.Bahçe taraftarı sosyal medyadan isyan etti Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok
CNN Türk muhabiri, deprem bölgesinden gerçekleştirilen yayında gözyaşlarına boğuldu CNN Türk muhabiri, deprem bölgesinden gerçekleştirilen yayında gözyaşlarına boğuldu         
00:39
Ünlü tenisçi Bouchard'ın Cadılar Bayramı kostümü beğeni yağmuruna tutuldu Ünlü tenisçi Bouchard'ın Cadılar Bayramı kostümü beğeni yağmuruna tutuldu         
23:38
Kırmızı kart gören Sinan Gümüş'ü sakinleştirmek için F.Bahçeli yönetici sahaya girdi Kırmızı kart gören Sinan Gümüş'ü sakinleştirmek için F.Bahçeli yönetici sahaya girdi         
23:04
Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 1'i polis 7 kişi yaşamını yitirdi Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 1'i polis 7 kişi yaşamını yitirdi         
22:53
Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası         
20:43
Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 95'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 95'e yükseldi         
20:03
Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor         
18:12
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti         
11:43
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi         
10:08
Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor         
09:47
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 07:14:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: İSTANBUL'DA 14'Ü KAMU GÖREVLİSİ 83 ŞÜPHELİYE RÜŞVET VE SAHTECİLİK OPERASYONU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei