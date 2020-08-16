Son dakika haberi... İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul Narkotik polisinin Kağıthane, Kadıköy ve Eyüpsultan'da düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu ile yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ağustos'ta, Kağıthane, Kadıköy ve Eyüpsultan'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin ev ve üstlerinde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda 1 kilo 13 gram esrar, 20 Hint keneviri, 2 kilo 75 gram bonzai, 1 kilo 102 gram kubar esrar, 36 gram kokain, 173 gram marihuana, 2 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 360 lira ile 26 fişek ele geçirildi.

Operasyon anı polis kamarasına yansırken emniyetteki sorgu işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL