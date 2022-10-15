Son dakika haberi | İSTANBUL- 33 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | İSTANBUL- 33 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

15.10.2022 13:54

Son dakika haber: İstanbul'da 33 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da 33 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt, Avcılar, Bağcılar ve Bahçelievler'de gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede 4 ilçede 33 evde hırsızlık yapan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Küçükçekmece'de olduğu tespit edilen şüpheliler E.A. (19) ile F.Ö. (30), polis ekiplerince yakalandı.

Emniyette suç kayıtları bulunan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İSTANBUL- 33 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | İSTANBUL- 33 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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