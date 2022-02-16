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Son dakika haberi... İstanbul'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi... İstanbul'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

16.02.2022 17:19
Son dakika haberi... İstanbul'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Son dakika haberi: İstanbul Bakırköy'de iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı sayısı 12'ye çıktı.

İstanbul Bakırköy'de iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı sayısı 12'ye çıktı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy'deki bir oto galeride iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 8 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili şu ana kadar gözaltına alınan kişi sayısı 12'ye yükselmiş oldu.

Öte yandan emniyetteki işlemleri süren zanlılardan 8'i, Bakırköy Adliyesine götürülerek haklarında ek gözaltı süresi alındı.

Gözaltındaki zanlılardan hastanede tedavisi tamamlanan 1 kişinin emniyete getirildiği, diğer 3 yaralı zanlının ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Avcılar Sokak'taki bir oto galeride 13 Şubat gecesi iki grup arasında silahlı kavga yaşanmış, olayda 4 kişi yaralanmıştı. Polis ekiplerince 10 kişi gözaltına alınmıştı.

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İstanbul, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İstanbul'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İstanbul'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltı sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika
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