Son dakika haberi! İstanbul'da 46 kişinin şehit edildiği saldırıda bomba taşıyan terörist tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği saldırıda bomba taşıyan terörist Diyarbakır'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırının patlayıcılarını taşıyan terörist Diyarbakır polisi tarafından yapılan titiz çalışma sonucu Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakalandı. Diyarbakır'a getirilen K.K. emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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