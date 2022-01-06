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İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Korkutmak için yere açtığı ateşle adamı vurdu - Son Dakika

İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Korkutmak için yere açtığı ateşle adamı vurdu

06.01.2022 09:32

Beyoğlu'nda bir şahıs tartıştığı adamı, korkutmak için yere açtığı ateşten seken kurşunla yaraladı.

Beyoğlu'nda bir şahıs tartıştığı adamı, korkutmak için yere açtığı ateşten seken kurşunla yaraladı. Bacağından yaralanan adam ayakta yardım beklerken, saldırgan da vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı. Polis ekipleri tarafından evinde yakalanan saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, insan yoğunluğunun olduğu sokak üzerinde karşılaşan Eyüp S. ile Eyüp B. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken Eyüp B., tabancasını çıkartarak Eyüp S.'yi korkutmak için yere doğru ateş etmeye başladı.

BACAĞINDAN VURULDU, YERE DÜŞMEDEN AYAKTA YARDIM BEKLEDİ

Bu sırada Eyüp S. ise tabancadan çıkan kurşunlardan kurtulmak için zıplasa da başarılı olamadı. Bacağından vurulan Eyüp S. ayakta yere düşmeyip ayakta yardım beklerken, çevrede bulunan vatandaşlar ise şüpheli Eyüp B.'yi olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayakta bekleyen yaralı Eyüp S.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye götürdü.

POLİS SALDIRGANI EVİNDE YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşlarla konuştuktan sonra güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şahsın emniyette suç kaydı bulunan Eyüp B. olduğu tespit edildi. Şüpheli Eyüp B.'nin Piyalepaşa Mahallesi'nde evinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahsa, emniyette ifadesinin alınmasının ardından "kasten yaralama" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanarak ç adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞANAN KURŞUNLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan Beyoğlu'nda bir kişinin bacağından vurulduğu o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin kalabalık olduğu caddede tartıştıkları daha sonra ise şüphelinin tabancayı alarak yere doğru ateş ettiği, daha sonrada çevrede bulunan vatandaşların olaya müdahale ettiği görülüyor.

(Doğan Can Cesur - Onur Dursun-İHA)

İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Korkutmak için yere açtığı ateşle adamı vurdu
İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Korkutmak için yere açtığı ateşle adamı vurdu
İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Korkutmak için yere açtığı ateşle adamı vurdu

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Beyoğlu, Polis, Eyüp, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da akıl almaz olay kamerada: Korkutmak için yere açtığı ateşle adamı vurdu - Son Dakika


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