Alkollü kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Polise tekme atıp küfürler savurdu

Dün saat 20.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde aracıyla seyreden Yağmur B., cadde üzerinde park halinde bulunan araçlara çarptı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Ardından kadın sürücü hızla kaçmaya başladığı esnada kavşağa tersten girdi. Bir süre seyreden kadın sürücü, Mehmet Cevat B. idaresindeki araçla kafa kafaya çarptı. Kazanın ardından araçlar hareket edemez hali gelince kadın sürücü araçtan inerek, aracına çarptığı vatandaşlara fiziki ve sözlü olarak hakaretler ederek saldırmaya başladı.

POLİSİ DE SALDIRDI

Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadınla konuşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kadının rezalet çıkartarak sözlü küfür, tehdit ve hakaretlere devam etmesi üzerine polis, kadını ters şekilde kelepçeledi. Bu şekilde polise tekmeler atan kadın, küfür, tehdit ve hakaret etmeyi sürdürünce polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Emniyette alkol muayenesi yapılan sürücü Yağmur B., 2.19 promil alkollü çıktı. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, kazaya karışan araçlar ise trafik çekicisiyle emniyet otoparkına götürüldü. Ayrıca saldırıya maruz kalan polis ekiplerinin kadın hakkında "tehdit-hakaret" suçundan şikayetçi olacağı bilgisine ulaşıldı.