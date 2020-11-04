Son dakika haberleri! İstanbul'da aranan kişiler operasyonunda iki cinayet şüphelisi yakalandı - Son Dakika

İstanbul genelinde kesinleşmiş hapis cezası ve mahkemeler tarafından aranması bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda kasten adam öldürme suçundan 17 ve 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler İstanbul'da 3 Ekim tarihinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2003 yılında Küçükçekmece'de işlenen cinayet nedeniyle 'kasten öldürme' suçundan aranan Burak B.(43) yakalandı. Şüphelinin 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Ekipler, Gaziosmanpaşa'da da 2002 yılında işlenen cinayet nedeniyle aranan Mesut Askar'ı (52) gözaltına aldı. Şüphelinin 20 yıl kesilmiş hapis cezası olduğu belirtildi. İki şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

- İstanbul