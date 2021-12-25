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İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon: 64 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon: 64 gözaltı

25.12.2021 10:53

- İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon: 64 gözaltı İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 64 kişi gözaltına alındı.

- İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon: 64 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 64 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler tutuksuz yargılandıktan sonra haklarında kesinleşmiş hapis cezası kesinleşen hükümlülere yönelik operasyon düzenledi. Dün yapılan operasyonlarda 95 adrese baskın düzenlenirken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında adam öldürmek suçundan hakkında 25 yıl hapis cezası olan Doğan A., kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Yalçın İ., yaralama suçundan 12 yıl 7 ay cezası kesinleşen Sidar Ö. adlı zanlılar ile haklarında 10 yıl ile 12 yıl arasında hapis cezaları kesinleşen çok sayıda hırsızlık hükümlüsünün de bulunduğu kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezalarını çekmek üzere cezaevlerine gönderildi.

İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon: 64 gözaltı
İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon: 64 gözaltı
İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon: 64 gözaltı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon: 64 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon: 64 gözaltı - Son Dakika
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