Son dakika gündem: İstanbul'da balıkçı teknesi battı: 2 ölü - Son Dakika

Son dakika gündem: İstanbul'da balıkçı teknesi battı: 2 ölü

10.10.2020 15:53

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ekiplerce kurtarıldı.

İstanbul'da balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ekiplerce kurtarıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, saat 04.30 sıralarında Kumkapı Balıkçı Barınağı yakınında Kumsal-55 isimli balıkçı teknesi alabora oldu.

Kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri, ihbar üzerine geldikleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Batan teknede bulunan 13 personelden 11'i kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi, 2 personel ise hayatını kaybetti.

Ölenlerin kimlikleri belirlendi

Hayatını kaybedenlerin Hasan Candan ve Nedim Aktaş olduğu belirlendi. Cenazelerin, Fatih Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olduğu öğrenildi.

Olayda kurtarılan 11 kişi de sağlık kontrolü için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

"Yaklaşık 20 yıldır ekmeğini kazanmak için bu işi yapıyor"

Bu arada hayatını kaybedenlerin yakınları cenazelerin kaldırıldığı hastaneye geldi. Vefat eden Hasan Candan'ın akrabası Hatice Candan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "35 yaşındaydı. Doğduğu günden beri balıkçılıkla ilgilenirdi. Yaklaşık 20 yıldır ekmeğini kazanmak için bu işi yapıyor. Sabah beni kuzenim aradı, saat 06.45'te, 'Amcanın oğlu ölmüş', Yenikapı'ya gitmen gerekiyor.' dedi. Buraya geldim sabahtan beri bekliyoruz. Eşi ve çocukları Ordu'da, amcamla ailesi şu an Ordu'dan geliyorlarmış. Berbat hissediyorum. Çok üzgünüm." dedi.

Görgü tanığı Mustafa Pınar ise "Sabah 6.00-6.30 civarında denizden dönüyorduk, teknenin battığını söylediler. Kurtarılanlarla ilgili bilgim yok ama 6-7 sahil güvenliğin etrafında beklediğini gördüm. Biz gemi personeliyiz. Denizden dönüyorduk ve geldiğimizde denizden personeli çıkarmışlardır." diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Cumhuriyet Savcısının da hastaneye geldiği görüldü.

Kurtarma operasyonu görüntüleri paylaşıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin batan teknedeki kurtarma operasyonuna ilişkin görüntülerini paylaştı.

Vali Yerlikaya, paylaşımında, "Kumkapı'da sabah saatlerinde alabora olarak batan balıkçı teknesinde nefes kesen bir kurtarma operasyonu ile Cemal ağabey ve 10 balıkçımızı kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden balıkçılarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika gündem: İstanbul'da balıkçı teknesi battı: 2 ölü
Son dakika gündem: İstanbul'da balıkçı teknesi battı: 2 ölü
Son dakika gündem: İstanbul'da balıkçı teknesi battı: 2 ölü
Son dakika gündem: İstanbul'da balıkçı teknesi battı: 2 ölü

İstanbul Valisi, Sahil Güvenlik, İstanbul, Kumkapı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İstanbul'da balıkçı teknesi battı: 2 ölü - Son Dakika

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