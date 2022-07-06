Son dakika haberi! İstanbul'da Bir Avukat, Bürosunda Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! İstanbul'da Bir Avukat, Bürosunda Vurularak Öldürüldü

06.07.2022 17:12

Son dakika gündem haberine göre İstanbul'un Bakırköy ilçesinde avukat Servet Bakırtaş, öğlen saatlerinde bürosunda vurularak öldürüldü. Bakırtaş'ı öldürdükten sonra hakkında tazminat davası açan Öznur Tufan'ı (71) da Büyükçekmece'deki iş yerinde öldürdüğü belirlenen şüpheli Abdullah T., polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde avukat Servet Bakırtaş, öğlen saatlerinde bürosunda vurularak öldürüldü. Bakırtaş'ı öldürdükten sonra hakkında tazminat davası açan Öznur Tufan'ı (71) da Büyükçekmece'deki iş yerinde öldürdüğü belirlenen şüpheli Abdullah T., polis ekiplerince yakalandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre; avukat Servet Bakırtaş, Bakırköy'ün Karlıktepe mahallesinde, görev yaptığı hukuk bürosunda bugün öğlen saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Bakırtaş'ın cansız bedenini, öğlen verilen yemek arasından sonra büroya dönen bir meslektaşı buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bakırtaş'ın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, olaydan kısa bir süre sonra Büyükçekmece'deki Spotçular Çarşısı'nda Öznur Tufan isimli bir kadının öldürüldüğü ihbarını aldı. Yapılan araştırmada, her iki olayın failinin de Abdullah T. olduğu tespit edildi. Şüpheli Abdullah T., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İddiaya göre; Abdullah T., tabanca ile yaraladığı kişinin ailesi tarafından açılan tazminat davasının geri çekilmemesi üzerine bu saldırıları gerçekleştirdi. Saldırgan, önce davaya bakan avukat Servet Bakırtaş'ı öldürdü, ardından da Büyükçekmece'deki iş yerinde kendisine dava açan Öznur Tufan'ı silahla vurdu. Öznur Tufan'ın vurulma anı da iş yeri kameralarına yansıdı.

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Kaynak: ANKA

Büyükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İstanbul'da Bir Avukat, Bürosunda Vurularak Öldürüldü - Son Dakika

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