Son dakika haberi! Bir binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bir binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi (2)

12.03.2022 09:15

Son dakika gündem haberi: İstanbul Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

İstanbul Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Atatürk Mahallesi Muğla Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada bulunanların tahliyesini gerçekleştirdi. Dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Son dakika haberi! Bir binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi (2)
Son dakika haberi! Bir binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi (2)
Son dakika haberi! Bir binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi (2)
Son dakika haberi! Bir binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi (2)
Son dakika haberi! Bir binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi (2)

YORUMLAR
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Küçükçekmece, İstanbul, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bir binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bir binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi (2) - Son Dakika
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