Son dakika haberi! İstanbul'da Bir Binada Patlama Oldu, 3 Kişi Yaşamını Yitirdi

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe Mahallesi'ndeki bir binada patlama oldu ve yangın çıktı. Olayda, ilk belirlemelere göre üç kişi yaşamını yitirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya patlamanın doğal gazdan kaynaklandığını açıklarken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İlk tespitlerimize göre patlama doğal gaz kaynaklı değil. Olayın nedeni, Emniyet teşkilatımızın raporu ile netleşecek" dedi.

Kadıköy'e bağlı Fikirtepe Mahallesi'ndeki bir binada bugün akşam saatlerinde patlama oldu ve yangın çıktı. Olayda, ilk belirlemelere göre üç kişi hayatını kaybetti. Binada soğutma ve arama çalışmalarına devam ediliyor.

VALİ YERLİKAYA: FİKİRTEPE'DE MEYDANA GELEN DOĞAL GAZ PATLAMASINDA MAALESEF 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğal gaz patlamasında maalesef üç kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

EKREM İMAMOĞLU: İLK TESPİTLERİMİZE GÖRE PATLAMA DOĞAL GAZ KAYNAKLI DEĞİL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "İstanbul Fikirtepe'deki üç katlı binada patlama nedeniyle çıkan yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlerimize göre patlama doğal gaz kaynaklı değil. Maalesef yangında can kaybı da var. Olayın nedeni Emniyet teşkilatımızın raporu ile netleşecek" paylaşımı yaptı.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Emir Sokak'ta çıkan yangına İBB itfaiyesi, 8 dakikada ulaşarak müdahale etti. Dumandan etkilenen bir kişi, ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 56 personel ve 19 araçla yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösteren ekipler, soğutma çalışmalarında üç kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İBB itfaiye ekipleri, 19: 05'te Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi Emir Sokak'tan gelen yangın ihbarı üzerine hızlıca bölgeye intikal etti. 19: 13'te olay yerine ulaşan ekipler, üç katlı binanın üçüncü kat ve çatısı ile bitişiğinde bulunan iki binaya sirayet eden yangını söndürmek için yoğun çaba gösterdi. Toplam 56 personel ve 19 araçla yapılan müdahalelerde bir kişi dumandan etkilenmiş olarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Binadaki yangını kontrol altına alan İBB itfaiyesi, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangından ağır hasar almış binada yapılan arama çalışmasında üç kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çökme riski bulunan binada arama çalışmalarına devam ediliyor."