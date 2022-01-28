Üye Girişi
Son dakika haberi! İstanbul'da bir kadının kayınpederi tarafından öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! İstanbul'da bir kadının kayınpederi tarafından öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli yakalandı

28.01.2022 13:45
Son dakika haberi! İstanbul'da bir kadının kayınpederi tarafından öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre İstanbul'un Kartal ilçesinde Safura Gülistan'ın kayınpederi tarafından öldürülmesiyle ilgili eşi ve kayınvalidesinin de arasında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde Safura Gülistan'ın kayınpederi tarafından öldürülmesiyle ilgili eşi ve kayınvalidesinin de arasında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Ocak'ta Gümüşpınar Mahallesi'nde Safura Gülistan'ın (37) öldürülmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin detaylı inceleme başlattı.

Öldürülen Safura Gülistan'ın kayınpederi Galip G'nin (70) polisi arayarak gelinini öldürdüğünü söylediği ve teslim olduğu belirlendi.

Daha sonra, maktulün eşi Abdurrahman G. (39), kayınvalidesi Medine G. (68), kocasının akrabalarından Ferhat G. (27), Mehmet Sıddık G. (33), Necdet G. (39) ve Mehmet Zekeriya G. de (19) olayla ilişkileri olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadeleri üzerinden yürütülen araştırmada, aile üyelerinin, kocasını aldattığından şüphelendikleri Safura Gülistan'ı babasının evine gönderdikleri ve daha sonra geri aldıkları, bir süre sonra da öldürülmesine karar verdikleri ortaya çıktı.

Katil zanlısı Galip G'nin ifadesinde, gelinini bir süredir takip ettiğini, oğlunun aldatıldığından emin olduktan sonra eve giderek gelinini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500

Cinayet Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İstanbul'da bir kadının kayınpederi tarafından öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Kayınpederi tarafından katledilen gelinin ölüm emri, aile meclisinden çıkmış! Kocasını aldatmakla suçladılar Kayınpederi tarafından katledilen gelinin ölüm emri, aile meclisinden çıkmış! Kocasını aldatmakla suçladılar         
12:59
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
28 Ocak Saat 12,07! Dolar güne düşüşle başladı, şu anda 13,62'den işlem görüyor 28 Ocak Saat 12,07! Dolar güne düşüşle başladı, şu anda 13,62'den işlem görüyor         
12:05
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Araç sahipleri dikkat! MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak Araç sahipleri dikkat! MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak         
10:34
2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri 2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri         
10:18
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43
Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı         
23:53
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26

Son Dakika Haberleri
13:36 Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!
13:23 EPGİS açıkladı: Akaryakıta 1 yılda 79 kez zam yapıldı! 4 TL'den 14 TL'ye çıktı
12:54 Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim
12:42 Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı
12:10 Ece Erken'in arkadaşı Bircan Bali anlattı: Ece, eşinin vurulduğu anları izlerken yere yığıldı
12:09 Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura
12:08 Kıyamet alameti gibi! Kirlilik o kadar arttı ki, gökten siyah kar yağdı
12:06 TOGG en iyi 20'nin arasında! CESS 2022'nin en iyi markalarının arasına girdi
12:02 Altının gram fiyatı 785 lira seviyesinden işlem görüyor!
12:00 Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 13:51:55. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! İstanbul'da bir kadının kayınpederi tarafından öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement