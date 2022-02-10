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Son dakika haberi: İstanbul'da çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi: İstanbul'da çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

10.02.2022 15:34
Son dakika haberi: İstanbul'da çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

Bir son dakika haberine göre İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

Yeşilkent Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, apartmanın bitişiğindeki binanın çatısına da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunurken bina sakinleri de tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın hasara neden oldu.

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Esenyurt, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İstanbul'da çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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