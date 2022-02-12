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Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

12.02.2022 12:34

Sancaktepe'de iki katlı evin çatısında izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Sancaktepe'de iki katlı evin çatısında izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Merve Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki iki katlı evin çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Çatıda çalışma yaparken dumandan etkilenen 2 kişiye, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.

Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Atatürk Caddesi, Sancaktepe, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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