FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında baskın yapılan adreslerden biri de Ümraniye, Namık Kemal Mahallesi'nde belirlenen bir daireydi. Adrese yapılan baskında ByLock kullandığı tespit edilen E. D. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 04:39 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da çok sayıda adrese FETÖ operasyonu: gözaltılar var - Son Dakika