İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 ayrı ilçede düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 8 ayrı ilçede bugün DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve dini istismar eden terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaptığı belirlenen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 12 şüphelinin "6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanununa Muhalefet Etme" ve "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçlarını işlediği belirtildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

- İstanbul