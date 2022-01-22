İSTANBUL'da DEAŞ ' EL KAİDE/HAD ' HTŞ/FEC/ENC terör örgütlerine 8 ilçede düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ ' EL KAİDE/HAD ' HTŞ/FEC/ENC terör örgütlerine yönelik 8 ilçede 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 10 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adreslere yapılan operasyon anları kameralarca görüntülendi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 10 GÖZALTI - Son Dakika