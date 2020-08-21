Son dakika haberi: İstanbul'da DEAŞ operasyonu - Son Dakika

- İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İSTANBUL - İstanbul polisi tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlene operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipelri, Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren bayan kadınların, Türkiye'ye getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. İstanbul'da bulunan zanlıların saklandıkları yeri tespit eden terör polisi, operasyon için sabahın erken saatlerinde harekete geçti. Polis Türk vatandaşı M.F.İ ve yabancı uyruklu A.M., T.M. ve A.R. isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.