İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet savcılığınca haklarında DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılan 20 şüpheliye operasyon düzenledi. 12 ilçede 20 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar sürüyor.

Kaynak: DHA

İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU - Son Dakika

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