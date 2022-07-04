Son dakika haberi... İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU - Son Dakika
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Son dakika haberi... İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU

04.07.2022 10:49

Gelen son dakika haberlerine göre (Görüntülü) İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONUDerya EVRENİSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

(Görüntülü) İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU

Derya EVRENİSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 12 ilçede 20 adrese düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet savcılığınca haklarında DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılan 20 şüpheliye operasyon düzenledi. 12 ilçede 20 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar sürüyor.

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Kaynak: DHA

İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU - Son Dakika

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