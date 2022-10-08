Son dakika haberi! İSTANBUL'DA DEPOYA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU - Son Dakika
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Son dakika haberi! İSTANBUL'DA DEPOYA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

08.10.2022 15:19

Bir son dakika haberine göre İSTANBUL'da kaçak olarak işletilen depoda sahte içki üreten şüphelilere operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'da kaçak olarak işletilen depoda sahte içki üreten şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda ünlü markalara ait 3 bin 500 litre sahte içki ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki imal ederek restoranlara ve eğlence mekanlarına satış yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin 2 ay süren çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, depoyu tespit etti. Jandarma ekipleri, yaptığı operasyonla B.E.'yi depoda suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ünlü markalara ait 3 bin 500 litre sahte içki ile çok sayıda boş şişe, kapak, sahte bandrol ve etiket ele geçirildi. Gözaltına alınan B.E. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Operasyon, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İSTANBUL'DA DEPOYA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU - Son Dakika

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