Son dakika haberi: İSTANBUL'DA DHKP-C OPERASYONU: 30 GÖZALTI - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, eylem hazırlığında olduğu belirlenen DHKP-C terör örgütü üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığında olduğu belirlenen DHKP-C terör örgütü üyelerine yönelik bugün operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 22:19 - Kaynak: DHA
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