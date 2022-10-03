Son dakika haberi: İstanbul'da DHKP-C üyesi 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: İstanbul'da DHKP-C üyesi 5 şüpheli tutuklandı

03.10.2022 12:32
Son dakika haberi: İstanbul'da DHKP-C üyesi 5 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Şişli'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alınan 5 kişi mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Şişli'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alınan 5 kişi mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 29 Eylül'de İstanbul'da yeni bir çalışma gerçekleştirmiş, örgüt tarafından "kozmik oda" olarak tabir edilen, yurt dışı lider kadrosuyla yurt içi lider kadrosu arasındaki emir ve talimatları içeren yazışmaların da yapıldığı Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenlemişti. Aynı baskında hapiste tutuklu bulunan ve ölüm orucunda olduğu ifade edilen bir mahkumun adının yer aldığı yazı tahtasındaki sözde "3 günlük seferberlik" ifadesi de dikkat çekmişti.

Söz konusu operasyonda B.V., C.T., C.K., F.K. ve B.H. isimli 5 kişi "şüpheli" sıfatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gizli bölmeler ve çelik plakalarla güçlendirilmiş kapılarla karşılaşılan operasyonda yakalanan zanlıların polisteki sorgusu dün tamamlandı.

Beş şüpheli, TEM Şubedeki ifade işlemlerinin ardında çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanıp hapse mahkum edilen şüpheliler arasında, terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu iddiasıyla daha önce defalarca polisiye soruşturmalara hedef olan ve 7 yıl önce polis üniforması giyerek Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda "keşif" yaptığı ileri sürülen C.K. da bulunuyor. - İSTANBUL

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Son dakika haber: İstanbul'da DHKP-C üyesi 5 şüpheli tutuklandı Son dakika haber: İstanbul'da DHKP-C üyesi 5 şüpheli tutuklandı İstanbul'da DHKP-C'ye yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı İstanbul'da DHKP-C'ye yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul'da DHKP-C üyesi 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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