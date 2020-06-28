Son dakika haberi: İstanbul'da "DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi"nin kurulmasına ilişkin anlaşma Resmi Gazete'de - Son Dakika

Son dakika haberi: İstanbul'da "DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi"nin kurulmasına ilişkin anlaşma Resmi Gazete'de

Gelen son dakika haberine göre Türkiye ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) arasında imzalanan, "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık Dünya Sağlık Örgütü Coğrafi Ayrık Ofisi"nin İstanbul'da kurulmasına ilişkin anlaşma onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) arasında imzalanan, "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık Dünya Sağlık Örgütü Coğrafi Ayrık Ofisi"nin İstanbul'da kurulmasına ilişkin anlaşma onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Son Dakika: YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi! Sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar devam edecek
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu

Ankara'da 2 Mayıs 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Bölge Ofisi Vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü Arasında İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisinin İstanbul Türkiye'de Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

- Ofis, DSÖ Avrupa Bölge Ofisinin operasyonel bir birimi olarak faaliyet gösterecek

Buna göre, "DSÖ Avrupa Coğrafi Ayrık Ofisi" adıyla teknik bir coğrafi ayrık ofis, İstanbul'da kurulacak.

İstanbul'da Ofis'in kurulmasıyla bölge düzeyinde ve küresel düzeydeki insani ve sağlık acil durumlarına yönelik önleme, hazırlıklılık, risk yönetimi ve kapasite geliştirme konularında DSÖ'nün üye ülkelere yardım kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca Ofis, DSÖ Avrupa Bölge Ofisinin Sağlık Acil Durumları ve Bulaşıcı Hastalıklar Bölümünün operasyonel bir birimi olarak faaliyette bulunacak.

Ofis'e, insani ve sağlık acil durumlarından etkilenen üye ülkelere destek sağlamak üzere afetlere yanıt aşamasında devreye girecek ilave bir uzman ve müdahale kapasitesi de tesis edilecek.

Kurulacak Ofis'in başlıca görev alanları arasında, acil durumlar için ulusal sağlık sistemi kapasitelerinin geliştirilmesi konusunda ülkelerin desteklenmesi, acil durumlar ve halk sağlığı yönetimi için kapasite inşası, sağlık tesisleri ve hastanelerin acil durumlara hazırlıklılığı ve afete dayanıklılığına yönelik stratejilerin geliştirilmesi, halk sağlığı acil durumlarına müdahale edilmesi amacıyla kitlesel toplanma etkinliklerini düzenleyen ülkelerin desteklenmesi, büyük çaplı göçler de dahil olmak üzere toplu nüfus hareketleri ve karşılaşılan insani ve sağlıkla bağlantılı zorluklar için acil durum planlamasının güçlendirilmesi bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İstanbul'da 'DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi'nin kurulmasına ilişkin anlaşma Resmi Gazete'de - Son Dakika

Son Dakika

18:02 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:57 Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 09:27 Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'da sona erecek 07:57 Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı 14:41 YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
18:02
Son Dakika: YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi! Sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar devam edecek
17:42
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
17:38
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
17:20
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
17:12
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
17:09
Son Dakika: İstanbul'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
17:06
Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı
16:57
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
16:51
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
16:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 18:24:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: İstanbul'da "DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi"nin kurulmasına ilişkin anlaşma Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]