Son dakika haberi: İstanbul'da düzenlenen 2 operasyonda 44 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: İstanbul'da düzenlenen 2 operasyonda 44 düzensiz göçmen yakalandı

09.10.2022 12:48

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda yakalanan 44 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi.

İstanbul'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda yakalanan 44 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" suçuyla ilgili yürüttüğü çalışmalarda düzensiz göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce kaldıkları "şok evleri" diye nitelendirilen 3 adresi tespit etti.

Gaziosmanpaşa'da belirlenen adreslere yönelik operasyonda 9 Pakistan ve 30 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen yakalanıp geri gönderme merkezine teslim edildi.

Operasyonda yakalanan ve evleri düzensiz göçmenlere kiraya veren şüpheli D.E. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüpheliye ayrıca 20 bin 592 lira idari para cezası uygulandı.

Düzensiz göçmenlerin sevkini sağlayan taksi sürücüsü yakalandı

Ekipler, Fatih'te düzensiz göçmenlerin ticari taksi ile sınır illerinden sevkinin sağlandığını tespit etti.

Araca operasyon yapan ekipler, yakaladıkları Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni geri gönderme merkezine teslim ederken sürücü B.Y'yi gözaltına aldı.

Toplam 12 bin 870 lira idari para cezası uygulanan şüpheli B.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
1 Ayda 6 ilçeden hırsızlık yapan suç makineleri kamerada 1 Ayda 6 ilçeden hırsızlık yapan suç makineleri kamerada 1 ayda 6 ilçeden hırsızlık yapan suç makineleri yakalandı 1 ayda 6 ilçeden hırsızlık yapan suç makineleri yakalandı İstanbul Emniyetinden kaçak göçmen operasyonu: 44 kaçak göçmen yakalandı İstanbul Emniyetinden kaçak göçmen operasyonu: 44 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İstanbul'da düzenlenen 2 operasyonda 44 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:21 Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
15:57 Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi
15:43 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz kararını açıkladı: Bundan sonra Almanca konuşacağım
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir
15:25 33 milyon liralık yüzüğüyle sahneye çıkan Ebru Gündeş olay oldu: Göstere göstere dans etti
15:18 Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı
15:17 Genç kızı bıçaklayıp yakan adam, olay günü annesini öldürmek için eve girmiş!
15:07 Atatürk'ün yapay zekayla yapılan fotoğrafında yer alan FETÖ'cü tepki gördü
14:55 EURO 2024 elemlerinde gruplar belli oldu! Ermenistan, Türkiye'yi yok saydı
14:41 Adalet Bakanı Bozdağ başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için yarın toplanacak kabinede sunum yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 17:15:47. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: İstanbul'da düzenlenen 2 operasyonda 44 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement