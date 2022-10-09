Son dakika haberi: İstanbul'da düzenlenen 2 operasyonda 44 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda yakalanan 44 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" suçuyla ilgili yürüttüğü çalışmalarda düzensiz göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce kaldıkları "şok evleri" diye nitelendirilen 3 adresi tespit etti.

Gaziosmanpaşa'da belirlenen adreslere yönelik operasyonda 9 Pakistan ve 30 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen yakalanıp geri gönderme merkezine teslim edildi.

Operasyonda yakalanan ve evleri düzensiz göçmenlere kiraya veren şüpheli D.E. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüpheliye ayrıca 20 bin 592 lira idari para cezası uygulandı.

Düzensiz göçmenlerin sevkini sağlayan taksi sürücüsü yakalandı

Ekipler, Fatih'te düzensiz göçmenlerin ticari taksi ile sınır illerinden sevkinin sağlandığını tespit etti.

Araca operasyon yapan ekipler, yakaladıkları Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni geri gönderme merkezine teslim ederken sürücü B.Y'yi gözaltına aldı.

Toplam 12 bin 870 lira idari para cezası uygulanan şüpheli B.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.