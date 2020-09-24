İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu

İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu İstanbul'da FETÖ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen birçok adrese eşzamanlı operasyonlar düzenlendi.

İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu

İSTANBUL - İstanbul'da FETÖ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen birçok adrese eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda örgüt üyesi gözaltına alındı.

Fethullahçı Terör Örgütü mensubu olduğu tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda FETÖ terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

Ümraniye, Namık Kemal mahallesinde belirlenen bir adrese yapılan operasyonda FETÖ terör örgütünün haberleşme uygulaması olan ByLock kullandığı tespit edilen E. D. Gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör Örgütü, İstanbul, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 04:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu - Son Dakika

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