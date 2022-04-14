Son dakika haberi... İstanbul'da feci kazalar kamerada: Çöp konteynırı hayatını kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberi... İstanbul'da feci kazalar kamerada: Çöp konteynırı hayatını kurtardı

14.04.2022 10:23
Son dakika haberi... İstanbul'da feci kazalar kamerada: Çöp konteynırı hayatını kurtardı

Edinilen son dakika haberine göre Şişli'de ticaret merkezindeki çöp konteynerını ittiren bir kişi, yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada aracın çarpması sonucu yaralanırken, Beyoğlu'nda da hatalı dönüş yapan otomobile çarpan motosikletli havalanarak yere savruldu.

Şişli'de ticaret merkezindeki çöp konteynerını ittiren bir kişi, yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada aracın çarpması sonucu yaralanırken, Beyoğlu'nda da hatalı dönüş yapan otomobile çarpan motosikletli havalanarak yere savruldu. Sarıyer'de ise dengesini kaybeden motosikletli yere savrularak yaralandı. Feci kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli'deki bir ticaret merkezinde geçtiğimiz aylarda saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, otopark içerisindeki çöp konteynerını sürerek yolun karşısına geçmeye çalışan Erdinç P.'ye Celil D. idaresindeki 34 NK 3238 plakalı araçla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Erdinç P. kazayı çöp konteynerı sayesinde küçük sıyrıklarla atlatırken, sürücü kısa süreli şok geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Erdinç P. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sürücü Celil D. ise polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Çöp konteynerının hayat kurtardığı anlar kamerada

Şişli'de çöp konteynerı süren şahsa aracın çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın çöp konteynerını alarak yürümeye başladığı ve karşıdan gelen aracın çöp konteynerını çarpması sonucu şahsın yere düşerek yaralandığı görülüyor.

Motosikletli havalanarak takla attı

Beyoğlu'nda da geçtiğimiz aylarda saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, bir otomobil sürücüsü yasak yerden hatalı dönüş yapmak istedi. O esnada seyir halinde olan motosikletli bir sürücü otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak takla atan motosikletli yere savrularak yaralandı. Sağlık ekipleri yaralı motosikletliyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Sarıyer'de geçtiğimiz Şubat ayında saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda ise, motosikletli bir genç dengesini kaybederek yere savruldu. Genç kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anları ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Son dakika haberi... İstanbul'da feci kazalar kamerada: Çöp konteynırı hayatını kurtardı
Son dakika haberi... İstanbul'da feci kazalar kamerada: Çöp konteynırı hayatını kurtardı
Son dakika haberi... İstanbul'da feci kazalar kamerada: Çöp konteynırı hayatını kurtardı

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Sarıyer, Beyoğlu, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İstanbul'da feci kazalar kamerada: Çöp konteynırı hayatını kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İstanbul'da feci kazalar kamerada: Çöp konteynırı hayatını kurtardı - Son Dakika
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