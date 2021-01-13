- İstanbul'da FETÖ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

- İstanbul'da FETÖ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dün İstanbul'un 14 farklı ilçesinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında aktif polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan polis ekipleri, çok örgütsel dokümana da el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.