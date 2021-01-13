Son dakika haberi... İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak'ta terör örgütü FETÖ'ye yönelik 14 ilçede eş zamanlı gerçekleştirdikleri operasyonda aralarında aktif polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 zanlıyı yakaladı.

Kendisini vurmak için hazırlanan kocasının fotoğrafını çekmişti! Saldırgan eşe 15 yıl hapis istemi

İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı