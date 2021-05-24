İstanbul'da Pakistan uyruklu Nauman Khalid A'yı (30) kaçırarak uyguladıkları işkence görüntülerini ailesine gönderip 15 bin dolar fidye istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 15 Mayıs'ta Pakistan uyruklu Nauman Khalid A'nın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı, Pakistan'da yaşayan ailesine telefonla Khalid A'ya uyguladıkları işkence görüntülerini göndererek 15 bin dolar fidye istendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Nauman Khalid A'nın 12 Mayıs 17.00 sıralarında Kağıthane Çakmak Caddesi üzerinde 5 kişiyle buluştuğunu tespit eden Polis, Khalid A'nın Fatih'te bir evde tutulduğunu belirledi.
Adrese düzenlenen baskınla Khalid A. ve aynı evde alıkonan Pakistan uyruklu İpsar A. (21) kurtarılırken, Hindistan uyruklu şüpheliler Devanad T. (27), Charan Kamal S. (25), Suriye uyruklu Muhammad Raid E. (27), Eigab A. (27), Abubekir A. (41) ve Ergün E. (43) yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Fidye operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika