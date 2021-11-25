Son dakika haberi | İSTANBUL'DA GÖSTERİLERDE 70 GÖZALTI

Gelen son dakika haberine göre İSTANBUL'da dün akşam yapılan eylemlerde 70 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da dün akşam yapılan eylemlerde 70 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kadıköy, Şişli, Eyüpsultan, Bakırköy ve Beylikdüzü'nde izinsiz gösteriler düzenlendiği görülmüştür. Gösterilericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Uyarılara aldırış etmeyerek görevlilerimize mukavemet eden 46 erkek 24 kadın toplamda 70 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişiler hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | İSTANBUL'DA GÖSTERİLERDE 70 GÖZALTI - Son Dakika

Son Dakika

Arazöz şoförü olabilmek için 350 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı

Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış

Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!

AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama

Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!

Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor

Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada

Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen