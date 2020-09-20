Son dakika haber... İstanbul'da hareketli dakikalar kamerada...Polisten kaçan hırsızlar kaza yaptı - Son Dakika

Son dakika haber... İstanbul'da hareketli dakikalar kamerada...Polisten kaçan hırsızlar kaza yaptı

Son dakika haberine göre İstanbul'da hareketli dakikalar kamerada.

İstanbul'da hareketli dakikalar kamerada...Polisten kaçan hırsızlar kaza yaptı

-Yayaya çarparak yaralanan hırsızlardan biri gözaltına alındı

İSTANBUL - Şişli'de polis ekiplerinin kovaladığı motosikletli hırsızlar, kaçarken önce bir taksiye ardından kaldırımda yemek yiyen yayaya çarpıp kaza yaptı. Yere savrularak yaralanan ve acı içerisinde kıvranan hırsızlardan biri kaçarken, diğeri ise gözaltına alındı. Yaşanan hareketli dakikalar ise kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Şişli Kurtuluş'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, 34 EG 3272 plakalı motosikletle seyir eden iki şahsı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına rağmen şüpheliler kaçmaya başladı. Bunun üzerine, polis ekipleri motosikletlileri kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında motosikletli şahıslar, Kurtuluş Caddesi ile Akağalar Caddesi'nin kesiştiği noktada Çetin Sarıdoğan idaresindeki 34 TBD 06 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrularan motosiklettekiler yaralanırken, kayan motosiklet ise caddedeki seyyar köftecide yemek yiyen 1 vatandaşa çarptı.

Hareketli dakikalar kamerada

Polis, yaralı olarak yakalanan şüpheliyi kelepçelerken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer şüpheli biri ise olay yerinden kaçtı. Öte yandan polis ekiplerinin incelemesinin ardından motosikletin çalıntı olduğu, yakalanan şüphelinin ise hırsızlıktan poliste kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı. Çalıntı motosiklet çekiciyle otoparka kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Kaza sonrasında yaşanan hareketli dakikalar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haber... İstanbul'da hareketli dakikalar kamerada...Polisten kaçan hırsızlar kaza yaptı

Emniyet Müdürlüğü, Şişli, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 10:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... İstanbul'da hareketli dakikalar kamerada...Polisten kaçan hırsızlar kaza yaptı - Son Dakika

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