İstanbul'da havai fişekli motosikletli magandalar kamerada - Son Dakika

İstanbul'da havai fişekli motosikletli magandalar kamerada
08.10.2020 10:37
İstanbul'da havai fişekli motosikletli magandalar kamerada Yenikapı Sahili'nde motosikletli magandalar seyir halindeyken havai fişek fırlattı Yenikapı Sahili'nde motosikletli magandanın arkasındaki şahıs, seyir halindeyken havai fişek fırlatarak terör estirdi.
İstanbul'da havai fişekli motosikletli magandalar kamerada
Yenikapı Sahili'nde motosikletli magandalar seyir halindeyken havai fişek fırlattı
İSTANBUL - Yenikapı Sahili'nde motosikletli magandanın arkasındaki şahıs, seyir halindeyken havai fişek fırlatarak terör estirdi. O anları kaydeden magandalar bir de sosyal medyada paylaştı.
Fatih Yenikapı Sahili'nde motosikletli bir magandanın arkasındaki şahıs, seyir halindeyken eline aldığı çoklu havai fişekleri fırlattı. Hem kendi hem de vatandaşlarını canını tehlikeye atan magandalar, dakikalarca bu şekilde devam etti. Magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.
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