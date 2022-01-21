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Son dakika haberi | İstanbul'da hemşireyi silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi | İstanbul'da hemşireyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

21.01.2022 19:13
Son dakika haberi | İstanbul'da hemşireyi silahla öldüren zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren zanlı ile ona yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde hemşire Ömür Erez'i silahla öldüren zanlı ile ona yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

???????Topselvi Mahallesi Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla öldürdükten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Rahmi U. (39) ile ona yardım ettiği öne sürülen Musa T'nin (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden polis eşliğinde çıkarılan 2 zanlı, Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Rahmi U, polise verdiği ilk ifadesinde, bir çocuk annesi Ömür Erez'le 2019'da internet üzerinden tanıştığını, kesinleşen cezasını çekmek için cezaevine gitmeden, daha önce evlenme teklifinde bulunduğu Erez'e 187 bin lira verdiğini iddia etti.

İfadesinde, Erez'le barışmak ve verdiği parayı almak için Konya'dan İstanbul'a geldiğini belirten Rahmi U, Erez'in parayı vermek istemediğini ve tartışmanın ardından silahla ateş ederek hemşireyi öldürdüğünü anlattı.

Musa T. de ifadesinde, Rahmi U. ile bir arkadaşları aracılığıyla o gün tanıştığını ve olayla hiçbir bağlantısı olmadığını ileri sürdü.

Öte yandan, Ömür Erez'i tanıyanların ilk ifadelerinde, Rahmi U'nun Erez'i uzun süredir tehdit ettiğini belirttikleri öğrenildi.

Zanlının yakalanması için kriz masası oluşturuldu

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, cinayetin ardından Rahmi U'yu yakalamak için İstanbul'daki 38 ekibin tamamı yoğun çaba harcadı.

Emniyet bünyesinde kriz masası oluşturulurken, plaka numarasına ulaşılan kiralık aracın Bağcılar'da olduğunu tespit eden ekipler, bölgedeki tüm kafe ve kamusal alanları tarayarak şüpheli Rahmi U'yu birkaç saat içinde silahıyla yakaladı. Rahmi U'yu Kartal'a götürüp getirdiği düşünülen Musa T. de gözaltına alındı.

Rahmi U'nun "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 2009-2019 yıllarında cezaevinde kaldığı, başka bir suçtan 2020'de tekrar tutuklandığı, Eylül 2021'de cezaevinden çıktığı belirtildi.

Şüpheli savcılıktaki ifadesinde suçunu kabul etti

Adliyeye getirilen 2 şüpheli, nöbetçi savcıya çıkarıldı. Savcılık, ifadesini aldığı şüphelilerden Rahmi U'yu "tasarlayarak kasten öldürme", Musa T'yi de "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi.

Rahmi U, savcılıktaki ifadesinde, olay günü hemşireden parasını istediğini belirterek, "Bana şu anda veremeyeceğini, daha sonra ödeyeceğini söyledi. Kendisiyle aile sağlığı merkezinde konuşurken arka tarafımda bulunan şahıs elini beline götürünce bir anda panikledim. Havaya bir el ateş etmek istedim. Silahın içinden mermi yere düştü. Ardından Ömür'ün yanına gittim. Yere düşünce silahla kafasına 2-3 el ateş ettim. Ben buraya gittiğimde kendisini öldürme gibi bir niyetim yoktu. Olaylar bir anda gelişti. Panikleyerek kendisine ateş ettim." beyanında bulundu.

Ömür Erez'i silahla vurduktan sonra teslim olmayı düşündüğünü ancak olay yerinin kalabalık olması nedeniyle panikleyerek uzaklaştığını öne süren Rahmi U, "Üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum. Benim öldürme niyetim yoktu. Böyle bir niyetim olsaydı kendisine kapıda ateş ederdim. Olay anlık gelişti. Pişmanım." dedi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 2 zanlının, üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verildi.

Olay

Şüpheli Rahmi U, dün Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezinin önünde bir süre konuştuğu hemşire Ömür Erez'e, içeriye girdikten sonra silahla ateş etmiş, daha sonra kaçmıştı.

Ağır yaralanan Erez, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

"Kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik"ten suç kaydı bulunan Rahmi U, Bağcılar ilçesinde yakalanmıştı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İstanbul'da hemşireyi silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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