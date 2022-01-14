Üye Girişi
İstanbul'da hırsızlık çetesinin market soygunu kamerada - Son Dakika

İstanbul'da hırsızlık çetesinin market soygunu kamerada

14.01.2022 09:01

İstanbul'da hırsızlık çetesinin market soygunu kameradaİSTANBUL Kağıthane'de sabaha karşı çalıntı plakalı kapalı kasa minibüsle geldikleri marketin kapısını levye ile açarak içeriye giren 8 kişilik hırsızlık çetesi, dakikalar içerisinde 30 bin lira değerinde sigara çaldı.

İstanbul'da hırsızlık çetesinin market soygunu kamerada

İSTANBUL Kağıthane'de sabaha karşı çalıntı plakalı kapalı kasa minibüsle geldikleri marketin kapısını levye ile açarak içeriye giren 8 kişilik hırsızlık çetesi, dakikalar içerisinde 30 bin lira değerinde sigara çaldı. Soygun anları kameralara yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri araçta 2 adet nokta şeklinde hasar olduğunu tespit edip, il genelinde aynı model 3 bin adet aracı tek tek sorgulayarak hırsızlardan birini yakaladı. Soygunu gören bir güvenlik görevlisi müdahale edemeyip o anları kaydederek hırsızlara, "Durun polis geliyor" demekle yetindi.

Kağıthane Hamidiye Cendere Caddesi üzerinde geçtiğimiz 25 Aralık Cumartesi günü saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, kapalı kasa bir minibüsle Mevlüt A.'ya ait bir markete gelen hırsızlar, mağaza kapısını levye ile açarak içerde bulunan 30 bin lira değerinde sigarayı dakikalar içerisinde çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Nokta hasar detayından aracı bulundu

Kağıthane polisi hırsızların geldiği aracın plakasının çalıntı olduğunu, 34 VH 2910 olan plakanın Bağcılar'dan çalındığını ve aracın sol üst köşesinde 2 adet nokta şeklinde hasar olduğunu belirledi. Buradan yola çıkan ekipler, il genelinde araç ve modelden toplamda 3 bin adet olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, günlerce araçları tek tek inceleyerek hırsızlıkta kullanılan aracın gerçek plakasının 34 ESG 304 olduğunu buldu. Araç sahibinin de çeşitli suçlardan 25 adet kaydı olan Ufuk Can B. olduğunu tespit etti.

Kağıthane polisi 3 bin aynı model aracı tek tek sorguladı

Devam edenler çalışmalarda şahsın Pendik'te olduğunu belirleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kilometrelerce yol giderek şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahıs gözaltına alınırken, Eyüpsultan'taki evinde ise yapılan aramalarda 2 adet inşaat eldiveni ve 2 adet boyunluk ele geçirildi.

Güvenlik görevlisi bağırarak durdurmaya çalıştı

Öte yandan bir sitenin güvenlik görevlisi de, soyguna tanık oldu. Güvenlik görevlisi, bir yandan şüphelileri cep telefonuyla görüntülerken, diğer yandan da onları durdurmaya çalıştı. Güvenlik görevlisi "Durun polis geliyor", "Bırakın çaldıklarınızı hırsızlar" diye bağırarak dakikalarca uğraştı ancak şüpheliler hırsızlığa devam edip daha sonra kaçtı.

Kağıthane polisinin yakaladığı hırsız tutuklandı

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan ve emniyette ifadesi alınarak adli işlemi yapılan Ufuk Can B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "işyerinden hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da hırsızlık çetesinin market soygunu kamerada
İstanbul'da hırsızlık çetesinin market soygunu kamerada
İstanbul'da hırsızlık çetesinin market soygunu kamerada
İstanbul'da hırsızlık çetesinin market soygunu kamerada
İstanbul'da hırsızlık çetesinin market soygunu kamerada
İstanbul'da hırsızlık çetesinin market soygunu kamerada
İstanbul'da hırsızlık çetesinin market soygunu kamerada
İstanbul'da hırsızlık çetesinin market soygunu kamerada
İstanbul'da hırsızlık çetesinin market soygunu kamerada
İstanbul'da hırsızlık çetesinin market soygunu kamerada

YORUMLAR
500

Hırsızlık, Kağıthane, Tragger, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da hırsızlık çetesinin market soygunu kamerada - Son Dakika


Ataşehir'de yaşayanlara güzel haber! 6 mahallenin imar planları kabul edildi Ataşehir'de yaşayanlara güzel haber! 6 mahallenin imar planları kabul edildi         
09:42
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor         
09:09
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50
Barışmayı reddeden 43 yaş küçük sevgilisi İbrahim Tatlıses'i çıldırttı Barışmayı reddeden 43 yaş küçük sevgilisi İbrahim Tatlıses'i çıldırttı         
21:00
Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi         
19:22
Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi         
17:50
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26
Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti         
16:00
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin!         
14:17
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36
Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı         
12:54

Son Dakika Haberleri
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Öcalan dedi? İmralı'dan yeni mektup mu geliyor?
09:29 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi
09:27 "Millet İttifakı tıkandı" dedi, Davutoğlu, iki lidere yeni ittifak tasarımı önerdi!
09:09 Akrabalarının HES koduyla yolculuk yapan koronavirüslü karı-koca yakayı ele verdi: Yanlış yaptığımı biliyorum
09:08 GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor
09:06 En çok hangi renk maske takan erkekler çekici bulunuyor? Çekicilik kriterleri de değişti!
08:42 Altın ne kadar oldu? 14 Ocak 2022 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları
08:38 Dolar, Euro, Sterlin'de son durum! 14 Ocak 2022 döviz kurları!
08:30 Türklerin Almanya'ya giriş şartları değişti: Turkovac'a vize yok
08:23 Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 09:46:00. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da hırsızlık çetesinin market soygunu kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement