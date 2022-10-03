Son dakika haberi... İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Halterci gibi yüklendiği tabelayı çaldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Halterci gibi yüklendiği tabelayı çaldı

03.10.2022 09:59
Son dakika haberi... İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Halterci gibi yüklendiği tabelayı çaldı

Son dakika habere göre Kağıthane'de bir hırsız girdiği bir iş merkezindeki 2 metre uzunluğundaki ışıklı tabelayı halterci gibi yüklendikten sonra kaşla göz arasında çaldı.

Kağıthane'de bir hırsız girdiği bir iş merkezindeki 2 metre uzunluğundaki ışıklı tabelayı halterci gibi yüklendikten sonra kaşla göz arasında çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, tabelayı hurdayı 150 liraya sattığı öğrenilen hırsız Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından yakalandı.

Kağıthane Seyrantepe'de önceki ay saat meydana gelen olayda bir şahıs iş merkezine girdi. Etrafa bir süre bakan şahıs, yerde duran bir işyerine ait 2 metre uzunluğundaki ışıklı tabelaya yöneldi. Şahıs ardından halterci gibi yüklendiği tabelayı kucaklayarak kaşla göz arasında iş merkezinden çıkarak uzaklaştı. Tabelanın yerinde olmadığını gören işyeri sahibi ne olduğunu anlamak için güvenlik kamera görüntülerine baktı. Tabelanın tanımadığı bir şahıs tarafından çalındığını gören işyeri sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Kağıthane polisi hırsızı kıskıvrak yakaladı

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, iş merkezine gelerek güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri şahsın eşkalini tespit etti. Yakalama çalışmalarına devam eden Kağıthane polisi, devriye gezdikleri esnada şahsın ertesi gün saat 05.00 sıralarında cadde üzerinde motosikletli seyrettiğini gördü. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şahıs izini kaybettirdi. Aramaları bırakmayan polis ekipleri, motosikletten inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şahsı kıskıvrak yakaladı.

Tabelayı hurdacıya 150 liraya satmış

Gözaltına alınan hırsız Sayit B. (32) üst aramasının yapılmasının ardından emniyete götürüldü. İş merkezinden çaldığı tabelayı 150 lira karşılığında hurdacıya sattığı öğrenilen hırsıza, ifadesinin alınmasının ardından "açıktan hırsız" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Seyrantepe, Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Halterci gibi yüklendiği tabelayı çaldı - Son Dakika

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