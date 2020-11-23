Son dakika haberi! İstanbul'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerini denetledi - Son Dakika

Son dakika haberi! İstanbul'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerini denetledi

23.11.2020 09:29
Son dakika haberi! İstanbul'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerini denetledi, System.String[]

Son dakika gündem haberi... İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Eyüpsultan'daki Eski Edirne Asfaltı Caddesi TEM bağlantı kavşağında denetim noktası oluşturdu.

Ekipler, İl Hıfzısıhha Kurulunca belirlenen sayıdan fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarının sürücülerini uyardı. Yolcular da maske ve sosyal mesafe konusunda ikaz edildi.

Ekiplerin bir otobüste yaptığı HES kodu taramasında Kovid-19 olduğu belirlenen bir kişi, çağırılan sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Bu kişiye adli işlem uygulanacağı ve 3180 TL idari para cezası verileceği öğrenildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Toplu Taşıma, Jandarma, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İstanbul'da jandarma ekipleri Kovid-19 tedbirlerini denetledi - Son Dakika


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