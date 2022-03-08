Son dakika haberi! İstanbul'da jandarma ekipleri yol kontrol noktasında kadınlara karanfil sundu - Son Dakika

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücüler ve yolculara karanfil dağıttı.

Fenertepe Gişeler'deki yol kontrol noktasında görev alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları kadın sürücülere ve yolculara karanfil verdi, tüm sürücü ve yolculara da dezenfektan kiti hediye etti.

Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi veren ekipler, uygulamanın telefonlara indirilmesi durumunda herhangi bir şiddet olayında ihbarda bulunulabileceği uyarısı yaptı.

Uygulamanın cep telefonlarına indirilmesinde yardımcı olan ekipler, bilgilendirici broşür de dağıttı.

Broşürde, "Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)", Kayıt Aşaması", "İhbar Aşaması", Müdahale Aşaması", Şiddete Maruz Kaldığınızda Yararlanabileceğiniz Haklar", "Şiddet Uygulayan Kişi Hakkında Alınabilecek Tedbirler", "Şiddete Maruz Kalan Nerelere Başvurabilir" alt başlıklarında bazı bilgiler ile jandarmanın sosyal medya hesapları yer alıyor.

Yol kontrol noktasında duran vatandaşlardan Funda Kurtuluş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla jandarmanın yaptığı uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.