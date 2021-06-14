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Son dakika haberi... Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı

14.06.2021 10:39

Son dakika haberine göre İstanbul'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İstanbul'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Taksim Meydanı'nda başlayan törende, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tuğgeneral Köroğlu, "Yağmur çamur demeden bizim yanımızda oldunuz. 182 yıldır yanımızdasınız. Teşkilat ve şahsım adına hepinize teşekkür ediyorum. Nice 182 senelere." dedi.

Etkinlikler kapsamında Edirnekapı Şehitliği ziyaret edilecek.

Son dakika haberi... Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Son dakika haberi... Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Son dakika haberi... Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Son dakika haberi... Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Son dakika haberi... Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Son dakika haberi... Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Son dakika haberi... Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Son dakika haberi... Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Jandarma, İstanbul, Köroğlu, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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