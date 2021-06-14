Son dakika haberi... Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tuğgeneral Köroğlu, "Yağmur çamur demeden bizim yanımızda oldunuz. 182 yıldır yanımızdasınız. Teşkilat ve şahsım adına hepinize teşekkür ediyorum. Nice 182 senelere." dedi.

İstanbul 'da Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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