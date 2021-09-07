İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONLARI - Son Dakika

İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONLARI

İSTANBUL Valiliği, Esenyurt, Zeytinburnu, Sultangazi ve Bağcılar'da 46 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

İSTANBUL Valiliği, Esenyurt, Zeytinburnu, Sultangazi ve Bağcılar'da 46 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, Esenyurt, Zeytinburnu, Sultangazi ve Bağcılar'da farklı ülkelerden yasadışı yollarla Türkiye'ye giren kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonlarda, 46 kaçak göçmen yakalanırken bu kişileri yurtdışına çıkarmak isteyen 7 şüphelinin de gözaltına alındığı ifade edildi. Kaçak göçmenlerin taşındığı 4 minibüs ile bir otobüse el konulduğu vurgulandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Son Dakika

El Salvador'da bugün itibarıyla Bitcoin ilk kez resmi bir para birimi oluyor

WhatsApp, "son görülme" özelliğinde değişiklik yapıyor! Kara listede bulunan kişiler saat ve tarihi göremeyecek

Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı

Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı

Mesut Özil'in Katar'a transferi iddiasına menajer Erkut Söğüt cevap verdi: Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti

ABD Başkanı Joe Biden: Taliban hükümetini tanımak gibi bir niyetimiz yok, bu çok uzak bir yol

Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor

Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi