Son dakika haberi: İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 93 göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 93 göçmen yakalandı

18.03.2022 13:39
Son dakika haberi: İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 93 göçmen yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda, uluslararası insan kaçakçılarının elinde bulunan "Şok Evleri"nde ve bir minibüste yapılan aramalarda toplam 93 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda, uluslararası insan kaçakçılarının elinde bulunan "Şok Evleri"nde ve bir minibüste yapılan aramalarda toplam 93 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Şok Evler'de saklanan 71 göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye yasadışı yollarla gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine geçiş için fırsat kollayan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ilk olarak Sultangazi'de "Şok Evi" diye tabir edilen düzensiz göçmenlerin barındığı 3 adres tespit edildi. Buralarda insan kaçakçıları tarafından batılı ülkelere gönderilmeden önce toplanan söz konusu şok evlerine 10 Mart'ta baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonlarda 13'ü Afganistan ve 58'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 71 düzensiz göçmen yakalandı.

Minibüste 22 göçmene suçüstü

Göçmenlere yönelik operasyon kapsamında önceki gün yol kontrollerinde Y.G. isimli şoför ile 22 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Araçta ve adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 18 uyku tulumu, 1 şişme bot, yağmurluk ve bir miktar para ele geçirildi.

Yunanistan'a geçiş için kişi başı 2 bin avroya anlaşmışlar

Yapılan araştırmalarda, Yunanistan'a götürülmek üzere göçmenlerden yurt dışına çıkmaları durumunda aileleri tarafından ödenmek üzere kişi başına 2 bin avro para talep edildiği belirlendi. Operasyonlarda yakalanan minibüs sürücüsü Y.G. ile ilgili adli işlem başlatılırken, 93 düzensiz göçmenin, polisteki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Son dakika haberi: İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 93 göçmen yakalandı

YORUMLAR
500
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'den 'göçmen' açıklaması DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'den 'göçmen' açıklaması Son dakika haber! Ulviye Avağ cinayeti davasında mütalaa Son dakika haber! Ulviye Avağ cinayeti davasında mütalaa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, İstanbul, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 93 göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
13:34 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Çin, Hindistan, Brezilya ve Meksika Sam Amca'ya boyun eğmedi!
13:24 Eniştesinden satın aldığı evin başkalarına satıldığını öğrenince dünyası yıkıldı
13:22 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Ozan, Esra'ya evlenme teklif ediyor
13:14 Fatura ödeme merkezi faturaları ödemedi! Gerçeği "Doğal gazınız kesilecek" uyarısında bulununca anladılar
13:10 Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu limitleri zorladı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nden öyle geçtiler ki!
13:04 Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında Altın madalyalı Türk Bayrağı göndere çekildi
12:54 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Batı kapısını kapatıyor, bizi güçlendiriyor
12:34 "İzmitliler pişmaniye yemez, yol vergisi alırlar" dedikleri için mahkemelik oldular
12:29 Kar, İstanbul'u terk etmiyor! Yağışlar salı gününe kadar devam edecek
12:22 Anlaşmalar yapıldı! Polisler, maaşlarına ek olarak 300 lira promosyon ödemesi alacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 13:48:00. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 93 göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement