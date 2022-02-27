Son dakika haberi | İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU - Son Dakika
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Son dakika haberi | İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

27.02.2022 12:00

Son dakika haberleri: İSTANBUL'da 4 ton kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirildi.

İSTANBUL'da 4 ton kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirildi.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Talatpaşa Caddesi'nde tütüncü dükkanında kaçak sigara, tütün ürünleri ve kaçak nargile ürünlerinin olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından adresle ilişkili olduğu tespit edilen Kağıthane'de 1 depo, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde 1 dükkan ve 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda bandrolsüz gümrük kaçağı sigara tütünü, kıyılmış tütün, makaron, sahte bandrol, 2 kompresör, sigara sarma makinesi, kaçak nargile ve nargile ürünlerinin yer aldığı yaklaşık 4 ton ürün ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alırken ürünlere de el konuldu.

Son dakika haberi | İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU
Son dakika haberi | İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU
Son dakika haberi | İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

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4 ton kaçak sigara ve nargile ürünü ele geçirildi 4 ton kaçak sigara ve nargile ürünü ele geçirildi Son dakika haber | Kağıthane'de kaçak tütün operasyonu: Yaklaşık 4 ton malzeme ele geçirildi Son dakika haber | Kağıthane'de kaçak tütün operasyonu: Yaklaşık 4 ton malzeme ele geçirildi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU - Son Dakika
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