İstanbul'da kar etkili oldu, araçlar kaydı, yoldan çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da kar etkili oldu, araçlar kaydı, yoldan çıktı

13.03.2022 07:41

İstanbul'a etkili olan kar yağışı trafik kazalarına neden oldu.

İstanbul'a etkili olan kar yağışı trafik kazalarına neden oldu. Kağıthane ve Okmeydanı'nda buzlanmanın sebep olduğu trafik kazalarında maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'a etkili olan kar yağışı trafik kazalarına neden oldu. Okmeydanı ve Çağlayan'da ara sokakları kullanan sürücüler buzlanmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetlerini kaybederek kazalara neden oldu. Kimi araçlar park halindeki araçlara çarparak durabilirken kimi araçlar da kaldırıma çıkarak durabildi. Meydana gelen kazalar ise vatandaşların kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul'da kar etkili oldu, araçlar kaydı, yoldan çıktı
İstanbul'da kar etkili oldu, araçlar kaydı, yoldan çıktı
İstanbul'da kar etkili oldu, araçlar kaydı, yoldan çıktı

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Kağıthane, Okmeydanı, İstanbul, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kar etkili oldu, araçlar kaydı, yoldan çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kar etkili oldu, araçlar kaydı, yoldan çıktı - Son Dakika
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