Son dakika haberi | İstanbul'da kar maskeli gasp çetesi operasyonla çökertildi: 4 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi | İstanbul'da kar maskeli gasp çetesi operasyonla çökertildi: 4 gözaltı

01.03.2022 10:42
Son dakika haberi | İstanbul'da kar maskeli gasp çetesi operasyonla çökertildi: 4 gözaltı

Son dakika haberi: İstanbul polisi, silah zoruyla girdikleri mekanlarda vatandaşları gasp eden 4 kişilik kar maskeli gasp çetesini, düzenlenen operasyonla çökertti.

İstanbul polisi, silah zoruyla girdikleri mekanlarda vatandaşları gasp eden 4 kişilik kar maskeli gasp çetesini, düzenlenen operasyonla çökertti. Gasp ve hırsızlık çetesinin 3 üyesi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, artan hırsızlık ve gasp olaylarına ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında Bağcılar ilçesinde 28 Ocak ile 25 Şubat tarihleri arasında meydana gelen 10 farklı hırsızlık ve gasp olayı ile ilgili 45 ayrı güvenlik kamera ve 2 KGYS kamera görüntüleri incelenerek faillerin izini süren emniyet ekipleri, şüphelilerin gasp ve hırsızlık olaylarını gerçekleştirirken kullandıkları güzergahları tek tek tespit etti. Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan kiralık bir dairede kaldıkları tespit edilen Y.B., İ.Y., B.M. ve M.Ö. isimli 4 şüpheli gasp olayında kullandıkları tabanca ile birlikte 26 Şubat'ta yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan maskeli gaspçılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Zanlılar, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün "Evden Hırsızlık" ve "Gasp" suçları kapsamında adli makamlara sevk edildi. Adliyeye gönderilen şüphelilerden Y.B. hakkında "adli kontrol hükümleri" uygulanarak salıverildi. Zanlılardan İ.Y., B.M. ve M.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan gasp çetesinin işyerlerine ve apartman dairelerine girmeleri güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde girdikleri bir işyerlerinden gasp olayını gerçekleştiren zanlıların koşarak kaçtıkları yer alırken, bir apartmanın kapısını açma eylemleri de görülüyor. - İSTANBUL

Son dakika haberi | İstanbul'da kar maskeli gasp çetesi operasyonla çökertildi: 4 gözaltı
Son dakika haberi | İstanbul'da kar maskeli gasp çetesi operasyonla çökertildi: 4 gözaltı
Son dakika haberi | İstanbul'da kar maskeli gasp çetesi operasyonla çökertildi: 4 gözaltı
Son dakika haberi | İstanbul'da kar maskeli gasp çetesi operasyonla çökertildi: 4 gözaltı

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Arnavutköy'de kar yağışı etkili oldu Arnavutköy'de kar yağışı etkili oldu Kar, İstanbul sınırına dayandı Kar, İstanbul sınırına dayandı

İstanbul, Silah, Gasp, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İstanbul'da kar maskeli gasp çetesi operasyonla çökertildi: 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | İstanbul'da kar maskeli gasp çetesi operasyonla çökertildi: 4 gözaltı - Son Dakika
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