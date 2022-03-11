Son dakika haberi! İstanbul'da kar yağışı hasarlı kazalara neden oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi! İstanbul'da kar yağışı hasarlı kazalara neden oldu

11.03.2022 00:15
Son dakika haberi! İstanbul'da kar yağışı hasarlı kazalara neden oldu

Bir son dakika haberine göre İstanbul'da kent genelinde aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, hasarlı trafik kazalarına yol açtı.

İstanbul'da kent genelinde aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, hasarlı trafik kazalarına yol açtı.

Esenyurt'ta kontrolden çıkan tır, çarptığı trafik ışıklarını devirdi. Beylikdüzü'nde ise bir panelvan, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bir tırın dorsesine çarptı.

Çekmeköy Turgut Özal Bulvarı'nda bir tırın arızalanması nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, otobüslerin yolda ilerleyemedikleri görüldü.

Kağıthane ve Gaziosmanpaşa'da da yağışın etkisiyle kayganlaşan yollarda hasarlı kazalar meydana geldi.

Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete, kontrolden çıkan bir panelvan çarptı.

4. Levent Sanayi Mahallesi'nde de yoldaki buzlanma nedeniyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

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Beylikdüzü, Esenyurt, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İstanbul'da kar yağışı hasarlı kazalara neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İstanbul'da kar yağışı hasarlı kazalara neden oldu - Son Dakika
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