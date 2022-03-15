Son dakika haberi... İstanbul'da karda dehşet anları kamerada: Otomobil kayan çocukların arasına daldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... İstanbul'da karda dehşet anları kamerada: Otomobil kayan çocukların arasına daldı

15.03.2022 09:47
Son dakika haberi... İstanbul'da karda dehşet anları kamerada: Otomobil kayan çocukların arasına daldı

Edinilen son dakika haberine göre Kağıthane'de karlı yolda kaymaya başlayan otomobil kontrolden çıkarak önce 5 araca çarptı ardından da yokuşta kayan çocukların arasına daldı.

Kağıthane'de karlı yolda kaymaya başlayan otomobil kontrolden çıkarak önce 5 araca çarptı ardından da yokuşta kayan çocukların arasına daldı. Dehşet anlarının kameralara yansıdığı olayda aracın çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, çok sayıda çocuk ise ölümden döndü.

Turuncu alarmın verildiği İstanbul'da 3 gün boyunca etkili olan şiddetli kar yağışı kazaları da beraberinde getirmişti. Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, yağışa hazırlıksız yakalanan 34 EEK 118 plakalı otomobilin sürücüsü, dik bir yokuştan aşağıya inmek istedi. Ağır ağır ilerleyen sürücü bir süre sonra frene basmaya başlayınca araç kaymaya başladı. Sürücünün freni bırakması üzerine hızlanan cip, park halindeki 5 araca çarptıktan sonra yokuşta kayan çocukların arasına daldı. Aracın çarptığı bir çocuk yaralanırken, araçlarda hasar meydana geldi. Yokuştaki çok sayıda çocuk ise ölümden kılpayı kurtuldu.

Yokuşta kayan çocukların arasına daldı

Dehşet anları ise güvenlik kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar çocuklarıyla dışarıda kartopu oynuyor. Bazı çocuklar ise yokuştan aşağıya kayıyor. O esnada bir araç kayarak aşağıya iniyor. Kontrolden çıkan araç servis minibüsüne çarpıyor. Minibüs olduğu yerden kayarak bir araba boyu daha aşağıya kayıyor. Otomobil ise diğer araçlara çarparak savruluyor. Savrulan araç aşağıya kayan çocuklardan birine çarpıyor. Birkaç çocuk ise son anda kurtuluyor. Olayı gören vatandaşlar ise aşağıya doğru koşuyor.

Çocuğun durumu iyi

Kazanın ardından aracın çarpması sonucu yaralanan çocuk vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Kolundan yaralanan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vatandaşların büyük panik yaşadığı olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine gelen Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından kazaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü. - İSTANBUL

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Kağıthane, İstanbul, Otomobil, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İstanbul'da karda dehşet anları kamerada: Otomobil kayan çocukların arasına daldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İstanbul'da karda dehşet anları kamerada: Otomobil kayan çocukların arasına daldı - Son Dakika
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