Son dakika haberi! İstanbul'da kesik baş cinayetine 6 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi! İstanbul'da kesik baş cinayetine 6 gözaltı

03.10.2022 16:02
Son dakika haberi! İstanbul'da kesik baş cinayetine 6 gözaltı

Son dakika haber... İstanbul Başakşehir'de kurban bayramının ilk günü kurban payı dağıtan bir kişi tarafından bulunan başı kesik cesetle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadının son görüştüğü öne sürülen 6 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Başakşehir'de kurban bayramının ilk günü kurban payı dağıtan bir kişi tarafından bulunan başı kesik cesetle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadının son görüştüğü öne sürülen 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz Kurban Bayramının birinci günü Başakşehir Kayaşehir Mahallesi Sazlıdere Barajı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kurban payı dağıtan E.Ö., yol kenarında başı olmayan bir ceset gördü. E.Ö., hemen polisi arayarak bilgi verdi. Polis ekipleri olay yerine geldi. Cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi. Kadının başı da cesetten 10 metre uzaklıkta bulundu. Olay Yeri İnceleme ekipleri ceset üzerinde yaptıkları incelemede kadının vücudunda 20'den fazla bıçak darbesi tespit etti. Kadının cesedi ve başı yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Devam eden araştırmada öldürülen kadının Türkmenistanlı Nobar Gafarova (51) olduğu belirlendi. Polis, bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Türkmenistanlı kadını öldüren fail ya da failleri bulmak için çalışmalar hızla devam etti.

Son görüştüğü kişiler gözaltına alındı

Yapılan çalışmalar sonucunda polis kadınla son görüştüğü iddia edilen iki kardeş ve beraberindeki 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheli Muratcan R., onun kardeşi Murad R. ile Metin A., Babajan R., Remzi G. ve adak yerinin sahibi Mehmet K. olayla ilgilerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

Yüzü tanınmaz hale getirilmiş

Öte yandan cesedin 15 metre ilerisinde bulunan kesik başın yüzünün de tanınmaz hale getirildiği öğrenildi. Polis son kaydı 2016 yılında olan Nobar Gafarova'nın kimliğini tespit etmekte bu yüzden zorladığı öne sürüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Başakşehir, İstanbul, Kurban, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! İstanbul'da kesik baş cinayetine 6 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İstanbul'da kesik baş cinayetine 6 gözaltı - Son Dakika
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