Son Dakika | İstanbul'da kilolarca uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | İstanbul'da kilolarca uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlar kamerada

23.03.2022 10:29
Son Dakika | İstanbul'da kilolarca uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlar kamerada

Son dakika haberi: İSTANBUL'da 4 ilçede düzenlenen operasyonlarda kilolarca uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi.

İSTANBUL'da 4 ilçede düzenlenen operasyonlarda kilolarca uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi. 5'i yabancı uyruklu 10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Mart ve 19 Mart tarihleri arasında Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere ve uyuşturucu madde çoğaltım merkezi olarak kullanılan farklı adreslere operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 165 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 160 kilogram sıvı halde Metamfetamin, 61 kilogram Kokain, 15 kilogram kristalize halde Metamfetamin, 3 hassas terazi, uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda materyal, 72 bin lira para ele geçirildi. Operasyonlarda 5'i yabancı uyruklu, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.


Son Dakika | İstanbul'da kilolarca uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlar kamerada
Son Dakika | İstanbul'da kilolarca uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlar kamerada
Son Dakika | İstanbul'da kilolarca uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlar kamerada
YORUMLAR
500
Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen 3 tırda 215 kilo 710 gram uyuşturucu ele geçirildi Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen 3 tırda 215 kilo 710 gram uyuşturucu ele geçirildi Yolcunun üzerinden 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi Yolcunun üzerinden 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İstanbul'da kilolarca uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
10:35 Destan 16. bölümüyle dün akşam yayınlandı! Akkız, Manço'nun evlilik teklifini kabul etti mi?
10:30 Baba dizisi dün akşam ekranlara geldi! Emin, hastalığıyla sınanıyor!
10:28 Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'la yollar ayrılıyor!
10:23 Isınmak için girdiği trafodan yanarak çıktı! Akıma kapılan gencin yardım çığlığı yürek parçaladı: Ölüyorum ağabey
10:16 Ablası tutuklanan Ciciş Kardeşler'den Esra, o akşam balıkçıda yemek yedi
10:15 Son Dakika: 2021'de işsiz sayısı 121 bin kişi azalmış! Yeni sayı 3 milyon 919 bin kişi
10:09 Transfer için savaşacaklar! Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig'in golcüsü için girişimde bulundu
10:06 Rus Albay Albay Alexei Sharov, Mariupol'da öldürüldü
09:44 Yıllar önce Avrupa'da ilk Tesla fabrikasını açan Elon Musk'ın o halini görenler tanıyamadı!
09:37 Amasya'da 17 kişinin yaralandığı kazada minibüs tarım işçilerini taşıyordu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 10:44:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | İstanbul'da kilolarca uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement