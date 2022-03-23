İSTANBUL'da 4 ilçede düzenlenen operasyonlarda kilolarca uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi. 5'i yabancı uyruklu 10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Mart ve 19 Mart tarihleri arasında Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere ve uyuşturucu madde çoğaltım merkezi olarak kullanılan farklı adreslere operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 165 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 160 kilogram sıvı halde Metamfetamin, 61 kilogram Kokain, 15 kilogram kristalize halde Metamfetamin, 3 hassas terazi, uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda materyal, 72 bin lira para ele geçirildi. Operasyonlarda 5'i yabancı uyruklu, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.